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Юлия Захарченко, редактор ленты

Можно достичь приказом о выводе войск РФ: Подоляк о призывах к “миру” от Москвы

Михайло Подоляк
Фото: Офис президента

Любые призывы российской стороны к якобы мирным переговорам с Украиной, которые звучат на фоне постоянных ракетных ударов войск РФ, являются циничным и лицемерным пропагандистским блефом.

Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя последние заявления Москвы.

— Любые призывы к миру и диалогу от российской стороны, звучащие под аккомпанемент крылатых и баллистических ракет, являются не более чем циничным, лицемерным пропагандистским блефом. Хотите мира? Хотите прекращения огня? Этого можно достичь одним звонком, — утверждает Подоляк.

По его мнению, российскому диктатору Владимиру Путину достаточно просто отдать приказ о выводе прокремлевских войск с территории суверенной Украины, а уже потом можно разговаривать о правилах послевоенного существования, демилитаризационной зоне в России и больших компенсациях.

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Война в Украине, Михаил Подоляк, Офис президента, Росія, Україна-Росія
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