Можно достичь приказом о выводе войск РФ: Подоляк о призывах к “миру” от Москвы
Любые призывы российской стороны к якобы мирным переговорам с Украиной, которые звучат на фоне постоянных ракетных ударов войск РФ, являются циничным и лицемерным пропагандистским блефом.
Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк, комментируя последние заявления Москвы.
— Любые призывы к миру и диалогу от российской стороны, звучащие под аккомпанемент крылатых и баллистических ракет, являются не более чем циничным, лицемерным пропагандистским блефом. Хотите мира? Хотите прекращения огня? Этого можно достичь одним звонком, — утверждает Подоляк.
По его мнению, российскому диктатору Владимиру Путину достаточно просто отдать приказ о выводе прокремлевских войск с территории суверенной Украины, а уже потом можно разговаривать о правилах послевоенного существования, демилитаризационной зоне в России и больших компенсациях.
Военным ВСУ очень сложно осуществлять контрнаступление. Оккупанты плотно заминировали поля и оказывают активное сопротивление. Несмотря на сложности, ВСУ уверенно продвигаются вперед.Юлия Захарченко, Вадим Карпьяк