Можна досягти наказом про виведення військ РФ: Подоляк про заклики до “миру” від Москви

Будь-які заклики російської сторони до нібито мирних переговорів з Україною, які звучать на тлі постійних ракетних ударів військ РФ, є цинічним та лицемірним пропагандистським блефом.

Про це заявив радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк, коментуючи останні заяви Москви.

– Будь-які заклики до миру та діалогу від російської сторони, що лунають під акомпанемент крилатих і балістичних ракет, є не більше ніж цинічним, лицемірним пропагандистським блефом. Хочете миру? Хочете припинення вогню? Цього можна досягти одним дзвінком, – стверджує Подоляк.

На його думку, російському диктатору Володимиру Путіну достатньо просто віддати наказ про виведення прокремлівських військ з території суверенної України, а вже потім можна розмовляти про правила післявоєнного існування, демілітаризаційну зону в Росії та великі компенсації.

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