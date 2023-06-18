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Бедрак Вікторія, редакторка стрічки

Вступ Швеції до НАТО. Туреччина закликала Стокгольм виконати зобов’язання

Вступ Швеції до НАТО. Туреччина закликала Стокгольм виконати зобов’язання

Міністр оборони Туреччини Яшар Гюлер наголосив на важливості виконання Швецією своїх зобов’язань для досягнення членства в НАТО.

Про це повідомляє Hürriyet Daily News.

– На наших двосторонніх зустрічах ми заявили нашим союзникам, що Швеція може стати членом НАТО, як і Фінляндія, якщо виконає свої зобов’язання, зафіксовані в тристоронньому меморандумі, – сказав він.

Туреччина та Угорщина є єдиними країнами НАТО, які поки не ратифікували заявку Швеції.

У травні 2022 року Фінляндія та Швеція офіційно подали заявку на вступ до НАТО.

Туреччина ратифікувала заявку Фінляндії після того, як Гельсінкі виконали пункти тристоронньої угоди, яка зобов’язує країни активізувати боротьбу з Робітничою партією Курдистану (РПК). Туреччина, США, ЄС, Австралія та Канада вважають РПК терористичною організацією.

Туреччина закликає Стокгольм припинити діяльність РПК, мітинги та зусилля зі збору коштів. Крім того, Анкара вимагає від Швеції екстрадиції членів РПК.

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Джерело: Hürriyet Daily News

НАТО, Туреччина, Швеція
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