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Факты / Україна / Общество

Комитет Рады поддержал закон, который позволит регистрировать однополые браки

Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель
пара закоханих чоловіків
Фото: Unsplash

Комитет молодежи и спорта в Верховной Раде поддержал законопроект о регистрируемых партнерствах и рекомендовал его для принятия Верховной Радой в первом чтении.

Об этом сообщили нардепы, в частности автор законопроекта Инна Совсун и Дмитрий Гурин.

— Комитет молодежи и спорта только что поддержал законопроект о регистрируемых партнерствах №9103 и рекомендовал его для принятия Верховной Радой в первом чтении. Это произошло крайне неожиданно для меня, — написал Гурин.

Он отметил, что этот комитет не является главным для законопроекта, но подчеркивает важность прецедента, который, по словам нардепа, демонстрирует, что представления о гомофобии в парламенте преувеличены.

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По данным Совсун, законопроект поддержали трое депутатов: Андрей Кожемякин, Ольга Саладуха и Жан Беленюк. Она отметила, что один нардеп высказался против, а еще один воздержался.

В начале марта в Верховной Раде зарегистрировали проект закона о гражданских партнерствах, который позволит регистрировать однополые браки.

Законопроект предусматривает возможность регистрации гражданских партнерств, чем могут воспользоваться военные и гражданские, однополые и разнополые пары.

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