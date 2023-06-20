Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби

Естонія стала першою країною Балтії, яка легалізувала одностатеві шлюби. За ухвалений закон проголосували 55 членів естонського парламенту Рійгікогу, проти – 34.

За даними іноземних журналістів, згідно з ухваленими термінами, закон має набрати чинності з 1 січня 2024 року.

Так Естонія стала другою балтійською країною в Східній Європі, після Словенії, яка дозволила одностатеві шлюби. Також вона стане першою такою країною на пострадянському просторі.

Законом пропонується змінити інститут шлюбу, визначений сімейним законодавством, щоб двоє людей, які досягли повноліття, незалежно від статі, могли вступати в шлюб. Слова чоловік і жінка будуть замінені словами дві фізичні особи.

Також люди можуть скористатися правом на вступ у зареєстроване партнерство, яке гарантує право зареєстрованих пар брати участь в ухваленні рішень, що стосуються їхнього партнера, отримувати за необхідності підтримку і пільги. Згодом зареєстроване партнерство можна змінити на шлюб у спрощеному порядку.

Джерело: ERR

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