Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
В Івано-Франківську дали 10 днів на явку до військкомату: адвокат пояснив, що не так з наказом ТЦК
Заступник командира вимагав від дружини загиблого військового 150 тис. грн, щоб їй виплатили держдопомогу
Ґвалтував, різав ножем, бив: у Білій Церкві охоронець дві доби знущався над жінкою
Вибухи у Львові: є три влучання в об’єкт критичної інфраструктури
На місці загибелі Титаніка зник батискаф із туристами. З людини брали $250 тис. за подорож
Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби

Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби
Фото: Pexels

Естонія стала першою країною Балтії, яка легалізувала одностатеві шлюби. За ухвалений закон проголосували 55 членів естонського парламенту Рійгікогу, проти – 34.

За даними іноземних журналістів, згідно з ухваленими термінами, закон має набрати чинності з 1 січня 2024 року.

Так Естонія стала другою балтійською країною в Східній Європі, після Словенії, яка дозволила одностатеві шлюби. Також вона стане першою такою країною на пострадянському просторі.

Законом пропонується змінити інститут шлюбу, визначений сімейним законодавством, щоб двоє людей, які досягли повноліття, незалежно від статі, могли вступати в шлюб. Слова чоловік і жінка будуть замінені словами дві фізичні особи.

Також люди можуть скористатися правом на вступ у зареєстроване партнерство, яке гарантує право зареєстрованих пар брати участь в ухваленні рішень, що стосуються їхнього партнера, отримувати за необхідності підтримку і пільги. Згодом зареєстроване партнерство можна змінити на шлюб у спрощеному порядку.

Читайте також
Комітет Ради підтримав закон, який дозволить реєструвати одностатеві шлюби
пара закоханих чоловіків

Джерело: ERR

Естонія, ЛГБТ, одностатеві шлюби, Шлюб
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
Як оформити розлучення в Україні: куди звертатися і які документи потрібні
Документи, підписання паперів, робота, контракт, розлучення
Продовжиться пошук слабких місць РФ. Найближчого тижня ми не побачимо контрнаступу ЗСУ – розвідка Естонії
ЗСУ
Естонія схвалила правове рішення щодо використання активів РФ на підтримку України
Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби
Естонія передасть Україні обладнання на €457 тис. для ліквідації наслідків підриву Каховської ГЕС
Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби
Обговорили спільні проєкти: Резніков провів телефонну розмову з міністром оборони Естонії
Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби
Відео
РФ передала українських військових в Угорщину в політичних інтересах Орбана – Кулеба

Таємна операція, в рамках якої 11 українських військовополонених передали з Росії до Угорщини, реалізована в політичних інтересах угорського прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Юлія Захарченко
Майже 2,5 млн жінок з дітьми не планують повертатись в Україну до перемоги
Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби
Новини Факти ICTV – випуск новин за 00:00 (20.06.2023)
Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:30 (19.06.2023)
Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби
Новини Факти ICTV – випуск новин за 23:00 (19.06.2023)
Перша серед країн Балтії: Естонія легалізувала одностатеві шлюби
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь