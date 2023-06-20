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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Шольц призвал Китай повлиять на Россию и не допустить замораживания войны в Украине

Олаф Шольц
Фото: Офис президента

Канцлер Германии Олаф Шольц сказал, что призвал Китай больше использовать свое влияние на Россию в связи с войной в Украине. Об этом сообщает The Guardian.

Выступая на совместном брифинге с премьер-министром Китая Ли Цянем после переговоров в Берлине, Шольц заявил, что Пекин не должен поставлять Москве оружие. Отдельно он остановился на вопросе ядерного оружия, отметив, что запрет на его использование является особенно важным.

Немецкий канцлер подчеркнул, что война в Украине не должна превратиться в замороженный конфликт.

По словам Шольца, во время переговоров он сказал Ли, что Германия не хочет отделяться от Китая, а стремится к диверсификации торговли с целью достижения более сбалансированных отношений во всем мире.

Он добавил, что немецкие компании все еще сталкиваются с проблемами доступа к китайскому рынку и несправедливыми условиями ведения бизнеса.

Накануне госсекретарь США Энтони Блинкен после переговоров в Пекине с китайскими чиновниками сказал, что Китай заверил, что не будет посылать оружие России для войны в Украине.

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Источник: The Guardian
Китай, Німеччина, Олаф Шольц
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