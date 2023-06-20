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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Шольц закликав Китай вплинути на Росію та не допустити замороження війни в Україні

Олаф Шольц
Фото: Офіс президента

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сказав, що закликав Китай більше використовувати свій вплив на Росію у зв’язку з війною в Україні. Про це повідомляє The Guardian.

Виступаючи на спільному брифінгу з прем’єр-міністром Китаю Лі Цянем після переговорів у Берліні, Шольц заявив, що Пекін не повинен постачати Москві зброю. Окремо він зупинився на питанні ядерної зброї, зазначивши, що заборона на її використання є особливо важливою.

Німецький канцлер наголосив, що війна в Україні не повинна перетворитися на заморожений конфлікт.

За словами Шольца, під час переговорів він сказав Лі, що Німеччина не хоче відокремлюватися від Китаю, а прагне диверсифікації торгівлі з метою досягнення більш збалансованих відносин у всьому світі.

Він додав, що німецькі компанії все ще стикаються з проблемами доступу до китайського ринку та несправедливими умовами ведення бізнесу.

Напередодні держсекретар США Ентоні Блінкен після переговорів у Пекіні з китайськими високопосадовцями сказав, що Китай запевнив, що не надсилатиме зброю Росії для війни в Україні.

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Джерело: The Guardian
Китай, Німеччина, Олаф Шольц
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