Китай использует войну в Украине, как открытый учебник – президент Чехии

Война в Украине — это не просто региональный вооруженный конфликт, а конфликт между двумя системами ценностей — демократией и авторитаризмом. Самыми большими угрозами для свободного мира сейчас являются Россия и Китай.

Об этом заявил президент Чехии Петр Павел во время участия в молодежном саммите НАТО.

Он подчеркнул, что результат войны в Украине будет определять, как будет выглядеть наш мир в будущем. По его словам, западный мир не должен позволить России победить в Украине, поскольку это будет противоречить интересам Запада, который хочет жить в мире, где важны ценности и действует международное право.

По мнению Павела, наибольшими угрозами для свободного мира являются Россия, Китай и международный терроризм.

Касаясь темы Китая, он отметил, что Пекин играет “странную” роль в конфликте между Россией и Украиной. По словам Павела, КНР воспринимает российско-украинскую войну и реакцию на нее западного мира как базу информации о том, какой потенциально может быть реакция мира на его войну против Тайваня.

— Китай использует это, как открытый учебник, учится по нему, как действует Запад, как мы реагируем на различные ситуации на поле боя, как быстро мы собираемся вместе и принимаем совместные решения, насколько эффективно мы поддерживаем Украину. Это все интересует Китай с точки зрения военного решения проблемы Тайваня, — сказал он.

Президент Чехии добавил, что Запад должен поддерживать демократическую власть Тайваня, поскольку захват последнего Китаем мог бы привести к потрясениям, в том числе и с экономической точки зрения.

Павел акцентировал, что Тайвань выпускает 50% полупроводников на мировом рынке, а конфликт в Южно-Китайском море имел бы огромное влияние на торговлю в мире.

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