Уже готовятся к отправке. Латвия передает Украине весь свой флот вертолетов

Латвия планирует передать Украине весь свой флот вертолетов. Воздушные суда уже готовят к отправке.

Об этом заявил премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш на конференции по восстановлению Украины в Лондоне.

В начале своего выступления он отметил, что “в Латвии никогда не питали иллюзий относительно России”, и поэтому, на фоне наращивания Россией войск у украинской границы, еще в ноябре-декабре 2021 года приняли решение об отправке Украине ПЗРК Стингер.

После получения согласия со стороны США на поставку этого американского оружия Стингеры “прибыли в Украину, всего за день до полномасштабного вторжения, и, к счастью, стали частью решения, чтобы не дать россиянам захватить аэропорт, что было частью их первоначального плана”.

– С тех пор наше правительство потратило более 1,3% нашего ВВП на все виды помощи Украине, из которых более 1% — только на военные нужды. Итак, все наши ракеты Стингер сейчас в Украине. У нас есть флот вертолетов, все эти вертолеты — последние сейчас перекрашиваются, чтобы быть пригодными к использованию и иметь хороший вид — мы отправляем в Украину, – сообщил Кариньш.

Кроме того, Латвия продолжает тренировать украинских солдат и предоставлять боеприпасы, беспилотники.

Германия предоставит Украине дополнительно €381 млн на гуманитарную помощь в 2023 году.

США выделят Украине $1,3 млрд финансовой помощи, которая будет направлена на энергетические и инфраструктурные потребности.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявил об историческом пакете финансовой поддержки для Киева на сумму $3 млрд.

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