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Світ
Анастасія Кожушко, редакторка стрічки

Вже готуються до відправки. Латвія передає Україні увесь свій флот гелікоптерів

гелікоптер Sea King
Фото: Depositphotos

Латвія планує передати Україні увесь свій флот гелікоптерів. Повітряні судна вже готують до відправлення.

Про це заявив прем’єр-міністр Латвії Криш’яніс Каріньш на конференції з відновлення України у Лондоні.

На початку свого виступу він зазначив, що “у Латвії ніколи не мали ілюзій щодо Росії”, тому, на тлі нарощування Росією військ біля українського кордону, ще у листопаді-грудні 2021 року ухвалили рішення про відправлення Україні ПЗРК Стінгер. 

Після отримання згоди з боку США на постачання цієї американської зброї Стінгери “прибули в Україну, всього за день до повномасштабного вторгнення, і, на щастя, вони стали частиною рішення, щоб не дати росіянам захопити аеропорт, що було частиною їхнього початкового плану”.

– Відтоді наш уряд витратив понад 1,3% нашого ВВП на всі види допомоги Україні, з яких понад 1% – лише на військові потреби. Отже, усі наші ракети Стінгер зараз в Україні. У нас є флот гелікоптерів, всі ці гелікоптери – останні зараз перефарбовуються, щоб бути придатними до використання і мати гарний вигляд – ми відправляємо в Україну, – повідомив Каріньш.

Крім того, Латвія продовжує тренувати українських солдатів та надавати боєприпаси, безпілотники.

Нагадаємо, 21-22 червня у Лондоні проходить конференція з питань відновлення України. Про допомогу нашій державі вже оголосили декілька країн.

Німеччина надасть Україні додатково €381 млн на гуманітарну допомогу у 2023 році.

США виділять Україні $1,3 млрд фінансової допомоги, яка буде спрямована на енергетичні та інфраструктурні потреби.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак оголосив про історичний пакет фінансової підтримки для Києва на суму $3 млрд.

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Війна в Україні, Латвія, Російська агресія, Україна
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