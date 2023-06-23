Среди приглашенных — Индия: Салливан едет на встречу со странами, которые не осудили вторжение РФ в Украину
Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан едет в Данию в эти выходные на встречу с представителями государств, которые отказались осудить полномасштабное вторжение России в Украину.
Переговоры в Копенгагене организованы Украиной для обсуждения основных принципов мира, заявил официальный представитель США.
Среди приглашенных — Индия, Южная Африка и Бразилия. Однако пока неизвестно, будут ли представители этих стран на встрече, сказал источник, знакомый с этим вопросом. Все три государства не осудили вторжение России в Украину.
По словам американского чиновника, Украина пригласила ряд стран, а Дания согласилась провести встречу в Копенгагене. В нее войдут советники по национальной безопасности и политические руководители из разных стран.
Отмечается, что это будет неформальная встреча, а не официальный саммит. Никаких конкретных результатов и совместных коммюнике не ожидают, отмечают журналисты.
Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.Орест Дрималовский