Среди приглашенных — Индия: Салливан едет на встречу со странами, которые не осудили вторжение РФ в Украину

Советник президента США Джо Байдена по национальной безопасности Джейк Салливан едет в Данию в эти выходные на встречу с представителями государств, которые отказались осудить полномасштабное вторжение России в Украину.

Переговоры в Копенгагене организованы Украиной для обсуждения основных принципов мира, заявил официальный представитель США.

Среди приглашенных — Индия, Южная Африка и Бразилия. Однако пока неизвестно, будут ли представители этих стран на встрече, сказал источник, знакомый с этим вопросом. Все три государства не осудили вторжение России в Украину.

По словам американского чиновника, Украина пригласила ряд стран, а Дания согласилась провести встречу в Копенгагене. В нее войдут советники по национальной безопасности и политические руководители из разных стран.

Отмечается, что это будет неформальная встреча, а не официальный саммит. Никаких конкретных результатов и совместных коммюнике не ожидают, отмечают журналисты.

Источник : The Guardian

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.