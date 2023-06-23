Серед запрошених – Індія: Салліван їде на зустріч з країнами, які не засудили вторгнення РФ в Україну

Радник президента США Джо Байдена з національної безпеки Джейк Салліван їде до Данії цими вихідними на зустріч із представниками держав, які відмовилися засудити повномасштабне вторгнення Росії в Україну.

Переговори в Копенгагені організовані Україною для обговорення основних принципів миру, заявив офіційний представник США.

Серед запрошених – Індія, Південна Африка та Бразилія. Однак поки не відомо, чи будуть представники цих країн на зустрічі, сказало джерело, знайоме з цим питанням. Усі три держави не засудили вторгнення Росії в Україну.

За словами американського чиновника, Україна запросила низку країн, а Данія погодилася провести зустріч у Копенгагені. До неї увійдуть радники з національної безпеки та політичні очільники з різних країн.

Зазначається, що це буде неформальна зустріч, а не офіційний саміт. Жодних конкретних результатів і спільних комюніке не очікують, зазначають журналісти.

Джерело : The Guardian

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