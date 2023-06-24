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Марта Бондаренко, редактор ленты

Очень похоже на переворот: в США внимательно следят за бунтом Пригожина

вагнер в Ростові

США заявляют, что бунт владельца ЧВК Вагнера Евгения Пригожина является реальным и серьезным.

Об этом сообщает издание Telegraph.

Представитель Совета национальной безопасности Белого дома сказал, что администрация следит за ситуацией и будет консультироваться с союзниками и партнерами по поводу событий в России.

Это может выглядеть как хорошо известная тактика Путина, когда он настраивает людей друг против друг друга в своем правительстве, заявил Стив Холл, бывший начальник ЦРУ по операциям в России.

По его словам, это очень похоже на переворот.

В США уверены, что в этой ситуации замешана ФСБ и, вероятно, есть прямая связь с Путиным.

Американский конгрессмен Адам Кинзингер считает, что уход Путина из поля зрения в целом был бы прекрасным для всего мира. Но возникнет и нестабильность для России, даже если весь этот так называемый переворот провалится.

— Будет нестабильность для России, у которой есть ядерное оружие. Возможно, Российская Федерация распадется на еще большее количество частей. Это огромный удар по России и серьезный удар по ее войне в Украине, — заявил Кинзингер.

Білий дім, ЧВК Вагнера
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