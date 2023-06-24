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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Дуже схоже на переворот: у США уважно слідкують за бунтом Пригожина

вагнер в Ростові

США заявляють, що бунт власника ПВК Вагнер Євгена Пригожина є реальним і серйозним.

Про це повідомляє видання Telegraph.

Представник Ради національної безпеки Білого дому сказав, що адміністрація слідкує за ситуацією і консультуватиметься з союзниками та партнерами щодо подій у Росії.

Це може виглядати як добре відома тактика Путіна, коли він налаштовує людей один проти одного у своєму власному уряді, заявив Стів Голл, колишній начальник ЦРУ з операцій у Росії.

За його словами, це дуже схоже на переворот.

У США впевнені, що в цій ситуації замішана ФСБ (Федеральна служба безпеки), і, ймовірно, є прямий зв’язок із Путіним.

Американський конгресмен Адам Кінзінгер вважає, що відхід Путіна з поля зору загалом був би прекрасний для всього світу. Але виникне і нестабільність для Росії, навіть якщо весь цей так званий переворот провалиться.

– Буде нестабільність для Росії, у якої є ядерна зброя. Можливо Російська Федерація розпадеться на ще більшу кількість частин. Це величезний удар по Росії, і серйозний удар по її війні в Україні, – заявив Кінзінгер.

Білий дім, ПВК Вагнера
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