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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Лояльность ВС РФ и Росгвардии будет ключевым фактором — британская разведка о событиях в России

Лояльность ВС РФ и Росгвардии будет ключевым фактором — британская разведка о событиях в России

В ближайшие часы лояльность российских вооруженных сил и особенно Росгвадии будет ключевым фактом в развитии кризиса, возникшего в РФ в результате противостояния главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина с Минобороны России.

Об этом говорится в отчете Министерства обороны Великобритании, который был опубликован в субботу, 24 июня.

— Это самый серьезный вызов российскому государству за последнее время, — говорится в отчете.

Отмечается, что в ходе операции, которую Пригожин охарактеризовал как “марш за свободу”, силы ЧВК Вагнера перешли с оккупированной территории Украины в Россию по меньшей мере в двух местах.

В Ростове-на-Дону вагнеровцы почти наверняка заняли ключевые объекты безопасности, включая штаб, который руководит военными операциями России в Украине.

Другие подразделения Вагнера движутся на север через Воронежскую область, почти наверняка имея целью добраться до Москвы. Подчеркивается, что ввиду очень ограниченных доказательств боевых действий между ЧВК и российскими силовиками, некоторые из них, вероятно, остаются пассивными, подчиняясь Вагнеру.

Что происходит в России?

23 июня Пригожин заявил, что по лагерю его наемников войска Минобороны РФ нанесли ракетный удар. По его словам, погибло много боевиков. Пригожин заявил, что министр обороны России Сергей Шойгу якобы сбежал из Ростова.

В еще одном обращении Пригожин заявил о фактически начале вооруженного конфликта с Минобороны РФ и призвал россиян не сопротивляться. ФСБ открыла уголовное дело против Пригожина.

Утром 24 июня диктатор Владимир Путин выступил с видеообращением к гражданам и назвал главу Пригожина предателем.

Он заявил, что вооруженные силы РФ и другие государственные органы получили необходимые приказы по ситуации с группой Вагнера и ее основателем Пригожиным.

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