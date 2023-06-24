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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Лояльність ЗС РФ та Росгвардії буде ключовим фактором – британська розвідка про події в Росії

Лояльність ЗС РФ та Росгвардії буде ключовим фактором – британська розвідка про події в Росії

У найближчі години лояльність російських збройних сил та особливо Росгвадії буде ключовим фактом у розвитку кризи, що виникла в РФ внаслідок протистояння ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина з Міноборони Росії.

Про це йдеться у звіті Міністерства оборони Великої Британії, що було опубліковано у суботу, 24 червня.

— Це найсерйозніший виклик російській державі за останній час, – йдеться у звіті.

Зазначається, що в ході операції, яку Пригожин охарактеризував як “марш за свободу”, сили ПВК Вагнера перейшли з окупованої території України в Росію щонайменше у двох місцях.

У Ростові-на-Дону вагнерівці майже напевно зайняли ключові об’єкти безпеки, включаючи штаб, який керує військовими операціями Росії в Україні.

Інші підрозділи Вагнера рухаються на північ через Воронезьку область, майже напевно маючи на меті дістатися до Москви. Підкреслюється, що зважаючи на дуже обмежені докази бойових дій між ПВК і російськими силовиками, деякі з них, ймовірно, залишаються пасивними, підкоряючись Вагнеру.

Що відбувається в Росії?

23 червня Пригожин заявив, що по табору його найманців війська Міноборони РФ завдали ракетного удару. За його словами, загинуло багато бойовиків. Пригожин заявив, що міністр оборони Росії Сергій Шойгу нібито втік із Ростова.

У ще одному зверненні Пригожин заявив про фактично початок збройного конфлікту з Міноборони РФ і закликав росіян не чинити опір. ФСБ відкрила кримінальну справу проти Пригожина.

Зранку 24 червня диктатор Володимир Путін виступив з відеозверненням до громадян і назвав главу Пригожина зрадником.

Він заявив, що збройні сили РФ та інші державні органи отримали необхідні накази щодо ситуації з групою Вагнера та її засновником Пригожиним.

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