Найманці ПВК Вагнер перетнули кордони РФ та увійшли в Ростов-на-Дону – Пригожин

Власник приватної військової компанії Вагнер Євген Пригожин повідомив, що його найманці вже увійшли в російський Ростов-на-Дону.

Про це йдеться в черговій заяві власник вагнерівців, яка була оприлюднена в афілійованому з ним Telegram-каналі.

– Ми перетнули всі державні кордони, зараз ми входимо до Ростова. Не стійте у нас на шляху, ми знищимо все, що буде на нашому шляху, ми простягаємо вам руку — не треба плювати в неї, — заявив Пригожин.

Він також додав, що російське Міністерство оборони “кинуло строковиків перекривати дорогу ПВК Вагнер”, але вони, начебто, “відійшли убік”.

– Прикордонники виходили назустріч та обіймалися з нашими бійцями. Зараз ми входимо до Ростова, – повідомив Пригожин.

Також власник вагнерівців звинуватив військове керівництво Росії в особі міністра оборони Сергія Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова у тому, що були віддані накази на знищення ПВК Вагнер.

У російських соцмережах повідомлялось, що кілька частин, у тому числі 45-а бригада повітряно-десантних військ РФ, відмовилися виходити у протистояння з вагнерівцями.

Примітно, що губернатор Ростовської області Василій Голубєв повідомив, що у зв’язку з “ситуацією, що склалася”, є потреба у “максимальній концентрації всіх сил для утримання порядку”.

– Правоохоронні органи вживають усіх необхідних заходів, щоб забезпечити безпеку жителів області. Прошу всіх зберігати спокій і без необхідності не виходити з дому, – написав він.

Перед цим Росії досяг кульмінації конфлікт між власником ПВК Вагнера Євгеном Пригожиним та Міністерством оборони Росії.

Пригожин казав, що регулярні війська РФ атакували позиції його найманців, після чого заявив, що керівництво Міністерства оборони мають бути покарані.

– Нас 25 тис. і ми йдемо розбиратися… Це не військовий переворот, це марш справедливості, – додав він.

У низці міст Росії були оголошені плани Фортеця.

Зокрема, військове командування РФ та ФСБ Росії виступило із закликами до Пригожина зупинитись.

Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.