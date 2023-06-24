Первая женщина-премьер Эстонии: что известно о кандидате на должность генсека НАТО Каей Каллас

Глава правительства Эстонии Кая Каллас считается одной из возможных кандидатов на должность генерального секретаря Организации Североатлантического договора (НАТО).

Сама Каллас считает свое назначение на должность генсека “очень маловероятным”

В частности, среди причин невозможности своего назначения она назвала свою открытую позицию относительно недостаточности расходов на оборону членами НАТО, а также то, что она “представляет восточный фланг”.

Что известно о Кайе Каллас?

Кая Каллас родилась в 1977 году в Таллинне. Она окончила юридический факультет Тартуского университета в 1999 году и получила степень бакалавра права.

Мать Каллас вместе со своей матерью и бабушкой в шестимесячном возрасте в вагоне для скота была депортирована в Сибирь и жила там пока ей не исполнилось 10 лет. Дед Каллас — Эдуард Алвер был одним из основателей Эстонской Республики 24 февраля 1918 года и первый начальник полиции Эстонии с 1918 по 24 мая 1919 года.

В 2011 году она была избрана в Рийгикогу — национальный парламент Эстонии. Через три года она баллотировалась и была избрана в Европейский парламент.

В Европарламенте Каллас находилась в Альянсе либералов и демократов. Она отличилась как последовательная сторонница энергетического сотрудничества в рамках ЕС. Во время работы в Европарламенте работала над углублением сотрудничества между ЕС и Украиной и позицию заместителя председателя межпарламентской делегации Украина — ЕС.

За два первых года работы в 2016 году Каллас вошла в 30 самых влиятельных депутатов Европарламента по версии Politico. А еще через год, согласно оценкам организации VoteWatch, заняла шестую позицию среди наиболее влиятельных евродепутатов в сфере цифровых технологий и телекоммуникаций.

В 2017 году она объявила о том, что планирует вернуться в эстонскую политику. После возвращения в Эстонию Каллас была среди “ястребов” эстонского политикума, которые требовали от Газпрома компенсаций за искусственно завышенные по политическим мотивам цены на газ.

В 2019 году Партия реформ под руководством Каллас выиграла выборы, набрав около 29% голосов, обойдя Центристскую партию на 6%.

В 2021 году после отставки Юри Ратаса с должности премьер-министра, Каллас сформировала возглавляемое реформистами коалиционное правительство с Центристской партией и стала первой женщиной — премьер-министром в истории Эстонии.

Отношение Каллас к войне в Украине

Эстония стала первой страной, которая признала действия России в Украине геноцидом. В соотношении к ВВП эта небольшая страна выделила больше всего средств на помощь Украине. В апреле эта помощь уже достигла более 1%. Также Эстония начала восстановление Украины.

Кая Каллас подчеркивала, что полномасштабное вторжение в Украину — не только война Путина.

— Российский народ также ответственен — пока территориальная экспансия считается добродетелью в России, а потеря человеческих жизней — лишь побочным продуктом, российская агрессия рано или поздно вернется и в Европе не будет длительного мира, — заявляла Каллас в своем выступлении на Копенгагенском саммите в мае 2023 года.

Во время своего визита в Украину в апреле она выражала надежду, что государства ЕС выполнят свое обязательство по поставке в Украину миллиона артиллерийских боеприпасов.

Тогда же она заявила, что “для мира в Европе нам нужна Украина в Евросоюзе и в НАТО”. А Украина и Эстония подписали Совместную декларацию о поддержке нашей страны на пути в НАТО.

Эта декларация, в частности зафиксировала, поддержку украинской формулы мира, предложенной Владимиром Зеленский, готовность к сотрудничеству для привлечения РФ к ответственности за военные преступления, в том числе и путем создания специального международного трибунала, а также поддержку Эстонией членства Украины в Евросоюзе.

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