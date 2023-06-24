Серьезных сил перекрыть проход в Москву нет. Путин хочет ликвидировать Пригожина — росСМИ

Российский диктатор Владимир Путин намерен ликвидировать главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина, а боевикам группы пообещать амнистию.

Об этом сообщило издание Важные истории, ссылаясь на источник, близкий к Генштабу ВС РФ.

Отмечается, что Путин хочет избежать столкновений с ЧВК Вагнер в Москве и поставил задачу силовикам ликвидировать главу наемников Евгения Пригожина.

Собеседник издания рассказал, что у российских Вооруженных сил нет серьезных сил, которые могли бы перекрыть Евгению Пригожину проход в Москву.

Сейчас костяк группировки собирают из всех не задействованных в полномасштабной войне против Украины подразделений только чеченские формирования, Росгвардия, ФСБ и МВД.

— Путину большая стрельба не нужна, поэтому задача номер один — точечно ликвидировать Пригожина и оторвать от него костяк Вагнера, пообещав амнистию за все это “безобразие”, — сказал источник.

Ранее сообщалось, что президентский самолет диктатора Владимира Путина вылетел на север из Москвы в направлении Твери и выключил свой транспондер.

По разным данным он полетел в Санкт-Петербург. Радары, отслеживающие воздушное движение, также зафиксировали необычную активность небольших частных самолетов.

Источник: Важные истории

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