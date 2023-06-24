Серйозних сил перекрити прохід до Москви немає. Путін хоче ліквідувати Пригожина – росЗМІ
Російський диктатор Володимир Путін має намір ліквідувати ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, а бойовикам групи пообіцяти амністію.
Про це повідомило видання Важные истории, посилаючись на джерело, близьке до Генштабу ЗС РФ.
Зазначається, що Путін хоче уникнути зіткнень із ПВК Вагнер у Москві та поставив завдання силовикам ліквідувати голову найманців Євгена Пригожина.
Співрозмовник видання розповів, що у російських Збройних сил немає серйозних сил, які могли б перекрити Євгену Пригожину прохід до Москви.
Нині кістяк угруповання збирають із усіх не задіяних у повномасштабній війні проти України підрозділів лише чеченські формування, Росгвардія, ФСБ та МВС.
— Путіну велика стрілянина не потрібна, тому завдання номер один — точково ліквідувати Пригожина і відірвати від нього кістяк Вагнера, пообіцявши амністію за все це “неподобство”, — сказало джерело.
Раніше повідомлялося, що президентський літак диктатора Володимира Путіна вилетів на північ з Москви у напрямку Твері і вимкнув свій транспондер.
За різними даними він полетів до Санкт-Петербурга. Радари, що відстежують повітряний рух, також зафіксували незвичайну активність невеликих приватних літаків.
Джерело: Важные истории
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