Самолет Путина вылетел из Москвы и исчез с радаров: есть две версии, куда он направляется

В СМИ циркулирует информация, что президентский самолет диктатора Владимира Путина вылетел на север из Москвы в направлении Твери и выключил свой транспондер.

Это зафиксировал ресурс Flightradar24.

По разным данным он полетел в Санкт-Петербург. Радары, отслеживающие воздушное движение, зафиксировали необычную активность небольших частных самолетов. Большинство самолетов, вылетающих из московских аэропортов, летят на северо-запад в направлении Санкт-Петербурга.

Речь шла о том, что в направлении Петербурга вылетел самолет на борту с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

В то же время секретарь диктатора Владимир Песков отрицает, что Путин прилетел в Санкт-Петербург. По его словам, Путин остается в Москве.

— Путин работает в Кремле, — заявил Песков пропагандистам.

Точно неизвестно, кто находится на борту частных воздушных судов, но многие из них являются самолетами класса элит, принадлежащих некоторым самым богатым людям в России.

Также появились сообщения украинской разведки о том, что Путин вылетел из Москвы на вертолете в свой дворец на Валдае, между Москвой и Санкт-Петербургом.

Бывший посол Польши в Киеве Ян Пекло заявил в интервью WP, что Путин, безусловно, опасается за свою безопасность.

После утреннего обращения Путина к российскому народу относительно ситуации в РФ, в Telegram-канале вагнеровцев появилось сообщение: “Путин сделал неправильный выбор. Тем хуже для него. Скоро у нас будет новый президент”.

Россияне тоже пытаются покинуть Москву

Сообщается, что были раскуплены все билеты на рейсы из Москвы в Тбилиси, Астану и Стамбул. Об этом отмечает издание Der Spiegel.

По мнению журналистов, такой ажиотаж может быть связан с тем, что россияне пытаются спешно покинуть страну на фоне вооруженного противостояния власти и наемников ЧВК Вагнера.

Россиянам для посещения Турции, Казахстана, Азербайджана и Грузии не нужна виза, только загранпаспорт.

По данным The Bell, сейчас стоимость прямого рейса из Москвы в Ереван достигает до 200 тыс. рублей. Стоимость рейса с пересадками, который занимает целый день, увеличилась почти до 40 тыс.

В Дубай можно улететь за 350 тыс. Издание также подтверждает, что прямых билетов в Стамбул, Астану, Баку и Тбилиси не осталось.

За последними событиями в РФ можно наблюдать онлайн на Фактах ICTV.

Источники: Wiadomości, Daily Mail

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