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Илья Нежигай, редактор ленты

В Москве объявлено проведение антитеррористических мероприятий

кремль
Фото: Pexels

Из-за вооруженного восстания наемников ЧВК Вагнер, в столице России были начаты антитеррористические мероприятия.

Об этом в своем Telegram-канале заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

— В связи с поступающей информацией в Москве проводятся антитеррористические мероприятия, направленные на усиление мер безопасности. Введен дополнительный контроль на дорогах. Возможно ограничение проведения массовых мероприятий, — написал он.

Собянин также попросил жителей Москвы “отнестись с пониманием к принятым мерам”.

Кроме того, в Москве в 4 часа утра 24 июня была замечена военная техника, среди которых, кроме прочего, были комплексы ПВО С-300.

Напомним, ранее главарь ЧВК Вагнер Евгений Пригожин объявил, что планирует отомстить руководству Минобороны России за то, что они якобы нанесли удары по позициям войск вагнеровцев.

Впоследствии стало известно, что ряд областей России, как Липецкая, Воронежская и Ростовская объявили об усилении мер по безопасности в связи с продвижением якобы сил ЧВК Вагнер вглубь территории РФ.

В самом Ростове-на-Дону лицами, которые якобы являются бойцами ЧВК Вагнер были взять под контроль административные здания, а также помещения Министерства обороны РФ.

Подробнее о событиях в России после заявлений Пригожина о мести военному руководству РФ можно посмотреть в онлайне на Фактах ICTV.

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Москва, ЧВК Вагнера, Росія
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