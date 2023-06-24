Смена власти в РФ и бои в Москве: Яковина о сценариях восстания Пригожина

Если войска частной военной компании Вагнера, главарем которых является Евгений Пригожин, войдут в Москву и попытаются сместить российскую власть, то президент РФ Владимир Путин может отозвать часть своих сил, из-за чего посыпется российский фронт.

С таким предположением выступил публицист, журналист-международник Иван Яковина.

Он допускает, что заявления Евгения Пригожина могут являться постановкой.

— Он (Пригожин, — Ред.) объявил, что собирается менять власть. Как именно это будет выглядеть — мы пока не знаем. Что именно будет предприниматься — мы тоже пока не знаем. Опять же, остается маленькая, но вероятность того, что все это постановка. Если же это все по настоящему, то сегодня ночью мы станем свидетелями марша пригожинских войск на Москву, — сказал он.

По мнению Яковины, в российской столице вагнеровцы, скорее всего, попытаются захватить здания Минобороны, Генштаба РФ и, возможно, телевидения, ФСБ и даже Кремля.

— Многое зависит от того, смог ли Пригожин набрать себе союзников вокруг. Непонятно как выступят кадыровские формирования, которые, вроде бы поддерживают Путина. Но, в случае военной угрозы, кто знает, с кем они останутся, — сказал журналист.

Яковина также сомневается, что войска Росгвардии и даже часть Минобороны могут примкнуть к восстанию Пригожину.

— В прямом военном противостоянии между российской армией и ЧВК — еще неизвестно кто победит. С моей точки зрения, победит Вагнер, — считает он.

Пригожин, по словам Яковины, хочет повторить подвиг Наполеона, который высадился на юге Франции и различные полки и подразделения присоединялись к наполеоновской армии.

— Вполне возможно, что сейчас будет похожая ситуация. Если Путин начнет отправлять на уничтожение Пригожина армейские резервы, то все, что у российской армии сейчас есть (а оно все задействовано на фронте), то я не удивлюсь, что они встанут на сторону Пригожина, — считает публицист.

Яковины добавил, что на фоне Министерства обороны РФ, наемнические войска Пригожина среди российских военнослужащих считаются как бойцы, якобы заслуживающие уважения.

В то же время, эксперт считает, что если Пригожин не сможет свалить президента Путина, то сам главарь вагнеровцев будет убит или посажен.

— Мы сейчас находимся в очень драматической ситуации… Но если Пригожин сумел подготовить эту хунту, то уже сегодня стоит ожидать дворцовый переворот, видимо, в самой Москве, — сказал он.

Как утверждает Яковина, на стороне Пригожина находится ряд влиятельных фигур внутри России, среди которых начальник Роснефти Сечин, несколько генералов ФСБ, значительная часть Росгвардии.

— Чисто теоретически, сегодня в Российской Федерации поменяется власть. Пригожин вряд ли бы решился на настолько острое противостояние с властью, если бы не чувствовал хоть какой-то силы для смещения этой самой власти. Раз уж он прыгнул на Путина, значит какую-то силу за собой чувствует, — сказал он.

Яковина также допускает, что российский фронт из-за всех этих новостей может посыпаться, особенно, если учитывать то обстоятельство, если в Москве начнутся сражения.

— Если бои начнутся в Москве, то Путин сразу же начнет снимать своих верных военных с фронта и отправлять их в Москву, чтобы разделаться с вагнеровцами. В этом случае украинская армия сможет довольно быстро и успешно завершить начатое всех контрнаступление, — сказал он.

Резюмируя, эксперт говорит, что Владимир Путин страдает острой паранойей, из-за чего может бросить все попытки захватить Украину, чтобы уберечь себя.

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