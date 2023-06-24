У Москві оголошено проведення антитерористичних заходів

Через збройне повстання найманців ПВК Вагнер, у столиці Росії було розпочато антитерористичні заходи.

Про це у своєму Telegram-каналі заявив мер Москви Сергій Собянін.

– У зв’язку з інформацією, що надходить, у Москві проводяться антитерористичні заходи, спрямовані на посилення заходів безпеки. Введено додатковий контроль на дорогах. Можливе обмеження проведення масових заходів, – написав він.

Собянін також попросив жителів Москви “поставитися з розумінням до вжитих заходів”.

Крім того, у Москві о 4-й годині ранку 24 червня було помічено військову техніку, серед якої, крім іншого, були комплекси ППО С-300.

Нагадаємо, раніше ватажок ПВК Вагнер Євген Пригожин оголосив, що планує помститись керівництву Міноборони Росії за те, що вони начебто завдали ударів по позиціях військ вагнерівців.

Згодом стало відомо, що низка областей Росії, як то Липецька, Воронезька та Ростовська оголосили про посилення заходів з безпеки у зв’язку із просуванням начебто сил ПВК Вагнер вглиб території РФ.

У самому Ростові-на-Дону особами, які начебто є бійцями ПВК Вагнер були взяти під контроль адміністративні будівлі, а також приміщення Міністерства оборони РФ.

Детальніше про події в Росії після заяв Пригожина про помсту військовому керівництву РФ можна переглянути в онлайні на Фактах ICTV.

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