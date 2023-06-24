В Ростове боевики Вагнера могут захватить командный пункт военной операции в Украине — ISW

Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин может применить своих боевиков против командования Южного военного округа в Ростове-на-Дону и, возможно, против Москвы.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Пока нельзя с точностью сказать, где в настоящее время находится основная часть сил Вагнера. Но более вероятно, что Пригожин намерен направить своих боевиков против минобороны РФ в Ростове. Именно вооруженное нападение вагнеровцев на российское военное руководство в Ростове имело бы значительные последствия для военных операций России в Украине.

В Ростове-на-Дону находится как штаб ЮВО, 58-я общевойсковая армия, которая в настоящее время ведет оборону против украинских контрнаступлений на юге Украины. Также в Ростове находится командный центр российской Объединенной группировки войск в Украине в целом.

Ростов-на-Дону является важнейшим пунктом управления для российской армии, и любые угрозы присутствию минобороны могут иметь последствия для некоторых важных военных операций россиян в Украине.

Аналитики ISW отмечают, что Ростов является критически важным для командования и управления российской армией, а потому любые угрозы присутствия минобороны РФ могут повлиять на некоторые важные аспекты военных усилий россиян.

Telegram-каналы сообщают, что Ростов, вероятно, захвачен боевиками ЧВК Вагнер — они заняли центр города без боя. Другие источники заявляют, что это не вагнеровцы, а военные ВС РФ.



Российские государственные СМИ о танках и вооруженных людях в центре Ростова не сообщали.

Источник : ISW

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