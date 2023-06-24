Укр Рус
Поддержать
Укр Рус
Популярные Срочно
Взрыв в 16-этажке в Киеве: погибли три человека, спасательная операция продолжается
Утечка газа могла стать причиной взрыва в киевской многоэтажке — прокуратура
В Хмельницкой области эвакуировали людей после падения обломков ракет Х-101/Х-555
В Москве и Ростове военная техника: что происходит в России после заявления Пригожина
На Чонгарском мосту произошел взрыв
Світ
Нуждается в проверке
Марта Бондаренко, редактор ленты

В Ростове боевики Вагнера могут захватить командный пункт военной операции в Украине — ISW

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Владелец ЧВК Вагнер Евгений Пригожин может применить своих боевиков против командования Южного военного округа в Ростове-на-Дону и, возможно, против Москвы.

Так считают аналитики американского Института изучения войны (ISW).

Пока нельзя с точностью сказать, где в настоящее время находится основная часть сил Вагнера. Но более вероятно, что Пригожин намерен направить своих боевиков против минобороны РФ в Ростове. Именно вооруженное нападение вагнеровцев на российское военное руководство в Ростове имело бы значительные последствия для военных операций России в Украине.

В Ростове-на-Дону находится как штаб ЮВО, 58-я общевойсковая армия, которая в настоящее время ведет оборону против украинских контрнаступлений на юге Украины. Также в Ростове находится командный центр российской Объединенной группировки войск в Украине в целом.

Ростов-на-Дону является важнейшим пунктом управления для российской армии, и любые угрозы присутствию минобороны могут иметь последствия для некоторых важных военных операций россиян в Украине.

Аналитики ISW отмечают, что Ростов является критически важным для командования и управления российской армией, а потому любые угрозы присутствия минобороны РФ могут повлиять на некоторые важные аспекты военных усилий россиян.

Telegram-каналы сообщают, что Ростов, вероятно, захвачен боевиками ЧВК Вагнер — они заняли центр города без боя. Другие источники заявляют, что это не вагнеровцы, а военные ВС РФ.

Российские государственные СМИ о танках и вооруженных людях в центре Ростова не сообщали.

Источник: ISW
Война в Украине, ЧВК Вагнера, Ростов-на-Дону
Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Прямой эфир ICTV Live
Материалы по теме
В Киеве обломки ракет попали в многоэтажку, возник пожар: погибли два человека
В Ростове боевики Вагнера могут захватить командный пункт военной операции в Украине — ISW
В Москве объявлено проведение антитеррористических мероприятий
кремль
Карта боевых действий на 24.06.2023 — ситуация на фронте
війна в Україні
Смена власти в РФ и бои в Москве: Яковина о сценариях восстания Пригожина
В Ростове боевики Вагнера могут захватить командный пункт военной операции в Украине — ISW
В Одессе прогремели взрывы во время новой ракетной атаки РФ
В Ростове боевики Вагнера могут захватить командный пункт военной операции в Украине — ISW
Видео
Бессмысленные закупки для укрытий во время войны: как оправдываются инициаторы

Киев закупит для пляжей песок. И это не шутка. Несмотря на то, что пляжный сезон в столице в этом году не будет открываться, коммунальщики планируют подсыпать 7 зон отдыха. Стоит такое удовольствие 6,5 млн грн налогоплательщиков.

Орест Дрималовский
Представители УПЦ МП до сих пор не покинули Киево-Печерскую лавру: детали
Києво-Печерська лавра
Не шевелятся по несколько суток на позиции! Как работают снайперы на передовой
В Ростове боевики Вагнера могут захватить командный пункт военной операции в Украине — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:30 (23.06.2023)
В Ростове боевики Вагнера могут захватить командный пункт военной операции в Украине — ISW
Новости Факты ICTV – выпуск новостей за 11:00 (23.06.2023)
В Ростове боевики Вагнера могут захватить командный пункт военной операции в Украине — ISW
Помилка в тексті
Помилка
Мы используем cookies
Соглашаюсь