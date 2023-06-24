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Марта Бондаренко, редакторка стрічки

У Ростові бойовики Вагнера можуть захопити командний пункт воєнної операції в Україні – ISW

ПВК Вагнер
Фото: Getty Images

Власник ПВК Вагнер Євген Пригожин може застосувати своїх бойовиків проти командування Південного військового округу в Ростові-на-Дону і, можливо, проти Москви.

Так вважають аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW).

Поки що не можна з точністю сказати, де наразі перебуває основна частина сил Вагнера. Але більш імовірно, що Пригожин має намір спрямувати своїх бойовиків проти міноборони РФ у Ростові. Саме збройний напад вагнерівців на російське військове керівництво в Ростові мав би значні наслідки для військових операцій Росії в Україні.

У Ростові-на-Дону знаходиться як штаб ПВО, 58-та загальновійськова армія, яка наразі веде оборону проти українських контрнаступів на півдні України. Також у Ростові розташований командний центр російського Об’єднаного угруповання військ в Україні загалом.

Ростов-на-Дону є найважливішим пунктом управління для російської армії, і будь-які загрози присутності міноборони можуть мати наслідки для деяких важливих військових операцій росіян в Україні.

Джерело: ISW
Війна в Україні, ПВК Вагнера, Ростов-на-Дону
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