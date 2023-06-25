В Болгарии произошел пожар на складе бизнесмена, которого пыталось отравить ГРУ РФ
В Болгарии возле города Карнобат на складе оружейной компании EMKO бизнесмена Эмилиана Гебрева вспыхнул масштабный пожар.
Об этом сообщает болгарская служба Радио Свобода.
По словам Гебрева, пожар вспыхнул около 00:40 в воскресенье, 25 июня. Он назвал случай “непонятным”, поскольку на сгоревшем складе не было никакой продукции, которая могла бы загореться сама по себе.
— Я не могу сказать, каковы причины, — добавил Гебрев.
31 июля 2022 года на другом складе Гебрева тоже был пожар. Тогда в результате возгорания на складе сдетонировали боеприпасы. С тех пор продолжается расследование, о ходе которого прокуратура не сообщает никакой информации.
В 2014 году в Чехии взорвали склад, где хранилось оружие компании бизнесмена. Тогда СМИ сообщали, что болгарский бизнесмен отправлял в Украину боеприпасы. Гебрев это подтвердил в 2021 году. Чешские власти считают причастными к взрыву двух граждан РФ.
Кроме того, в 2015 году Гебрева, вероятно, пытались отравить нервно-паралитическим веществом из семьи Новичок. Западные власти и спецслужбы считают, что за этим стоят офицеры российской военной разведки ГРУ.
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