У Болгарії сталась пожежа на складі бізнесмена, якого намагалось отруїти ГРУ РФ

У Болгарії біля міста Карнобат на складі збройової компанії EMKO бізнесмена Еміліана Гебрева спалахнула масштабна пожежа.

Про це повідомляє болгарська служба Радіо Свобода.

За словами Гебрева, пожежа спалахнула близько 00:40 в неділю, 25 червня. Він назвав випадок “незрозумілим”, оскільки на згорілому складі не було жодної продукції, яка могла б загорітися сама по собі.

– Я не можу сказати, які причини, – додав Гебрев.

31 липня 2022 року на іншому складі Гебрева теж була пожежа. Тоді в результаті займання на складі здетонували боєприпаси. Відтоді триває розслідування, про хід якого прокуратура не повідомляє жодної інформації.

У 2014 році в Чехії підірвали склад, де зберігалась зброя компанії бізнесмена. Тоді ЗМІ повідомляли, що болгарський бізнесмен відправляв в Україну боєприпаси. Гебрев це підтвердив у 2021 році. Чеська влада вважає причетними до вибуху двох громадян РФ.

Окрім того, у 2015 році Гебрева, ймовірно, намагались отруїти нервово-паралітичною речовиною з родини Новачок. Західна влада та спецслужби вважають, що за цим стоять офіцери російської військової розвідки ГРУ.

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