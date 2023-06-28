НАТО готово защищаться от России и Беларуси — Столтенберг

НАТО дало четкий сигнал России и Беларуси, что “готово защитить каждого союзника, каждый дюйм территории организации Североатлантического договора”.

Об этом заявил генеральный секретарь военного блока Йенс Столтенберг на совместной пресс-конференции в Гааге вместе с лидерами семи стран НАТО, отвечая на вопрос журналистов о проблемах с безопасностью, которые могут возникнуть в связи с переводом главаря ЧВК Вагнера Евгения Пригожина и его отрядов в Беларусь.

Он заверил, что Североатлантический союз готов защищать своих членов от Беларуси и России, а события, связанные с мятежом Пригожина, являются “внутренними российскими делами”.

В целом, по его словам, пока рано делать окончательные выводы относительно переброски вагнеровцев в Беларусь.

По данным Пентагона, войска ЧВК Вагнера все еще находятся на территории Украины. США не вносили никаких изменений в расположение американских войск в ответ на события в России.

Источник : CNN

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