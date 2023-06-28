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Наемники ЧВК Вагнера до сих пор находятся в Украине – Пентагон

Наемники ЧВК Вагнера до сих пор находятся в Украине – Пентагон
Фото: Getty Images

Спикер Пентагона Патрик Райдер заявил, что войска ЧВК Вагнера все еще находятся на территории Украины.

Об этом сообщает CNN.

— Относительно их конкретной дислокации и того, могут ли они передвигаться, то я не собираюсь спекулировать на этом, — сказал он.

Райдер отметил, что США не вносили никаких изменений в расположение американских войск в ответ на события в России.

— Мы не видели ничего, что, с нашей точки зрения, требовало бы от нас каких-либо вынужденных корректировок, — добавил представитель Пентагона.

Вечером 23 июня Пригожин говорил, что российская армия ударила по тыловым лагерям ЧВК, после чего главарь вагнеровцев объявил о “марше справедливости”.

Утром 24 июня Пригожин заявил, что его боевики взяли под контроль все военные объекты Ростова, в частности аэродром. А уже вечером того же дня стало известно, что поход на Москву завершен, вагнеровцы разворачивается обратно в “полевые лагеря”. В Кремле заявили, что уголовное дело против Пригожина закроют, а сам он “уйдет в Беларусь”.

Оппозиционные российские СМИ писали, что на территории Беларуси строят несколько новых лагерей для размещения вагнеровцев.

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Источник: CNN
Война в Украине, ЧВК Вагнера, Пентагон
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