НАТО готове захищатися від Росії та Білорусі – Столтенберг

НАТО дало чіткий сигнал Росії та Білорусі, що “готове захистити кожного союзника, кожен дюйм території організації Північноатлантичного договору”.

Про це заявив генеральний секретар військового блоку Єнс Столтенберг на спільній пресконференції в Гаазі разом з лідерами семи країн НАТО, відповідаючи на запитання журналістів про проблеми з безпекою, які можуть виникнути у зв’язку з переведенням ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина і його загонів до Білорусі.

Він запевнив, що Північноатлантичний союз готовий захищати своїх членів від Білорусі та Росії, а події, пов’язані із заколотом Пригожина, є “внутрішніми російськими справами”.

Загалом, за його словами, поки що рано робити остаточні висновки щодо перекидання вагнерівців до Білорусі.

За даними Пентагону, війська ПВК Вагнера все ще перебувають на території України. США не вносили жодних змін у розташування американських військ у відповідь на події в Росії.

Джерело : CNN

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