Госдеп США одобрил продажу самолетов F-35 Чехии на $5,6 млрд

Государственный департамент США одобрил продажу истребителей F-35, боеприпасов и сопутствующего оборудования Чешской Республике в рамках сделки стоимостью до $5,62 млрд.

Об этом сообщили в Пентагоне.

По данным оборонного ведомства США, Агентство по сотрудничеству в области оборонной безопасности Пентагона уведомило Конгресс о возможной продаже в четверг.

Основными подрядчиками будут Lockheed Martin, Raytheon и Boeing.

В прошлом году правительство Чехии заявило, что хочет приобрести 24 истребителя F-35 для замены арендованных истребителей Gripen у шведской компании Saab AB.

В пакет, одобренный Госдепартаментом, также войдут запасной двигатель, 70 ракет AIM-120C-8 Advanced Medium Range Air-to-Air Missiles (AMRAAM), различные бомбы, вспомогательное оборудование, запчасти и техническая поддержка, сообщил Пентагон.

Несмотря на одобрение Госдепартамента, уведомление не свидетельствует о подписании контракта или завершении переговоров.

Также остается неизвестным, что официальная Прага собирается делать с замененными истребителями Gripen, если продажа со стороны США все же состоится.

Напомним, 30 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что его страна готова разместить на своей территории ядерное оружие при согласовании со странами-союзниками по НАТО.

Источник : Reuters

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