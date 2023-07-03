Зеленский призывает Грузию вернуть Саакашвили Украине для лечения

Бывший президент Грузии и гражданин Украины Михеил Саакашвили дистанционно присоединился к судебному заседанию в Тбилиси.

Грузинские власти удерживают его в заключении с октября 2021 года. Журналисты заметили, что Саакашвили продолжает худеть и поэтому имеет еще большие проблемы со здоровьем.

Об этом заявила бывшая пресс-секретарь Саакашвили Дарья Чиж. Она опубликовала скриншоты с прямой трансляции судебного заседания.

— Я могу быть физически слабым, но я очень сильный изнутри, я очень сильный! Я не совершал преступления против Грузии, — процитировала Чиж слова Саакашвили во время заседания.

На обнародованных кадрах можно заметить, что бывший президент Грузии, который сейчас находится в заключении, до сих пор продолжает худеть.

Пока неизвестно, сколько весит Саакашвили, однако в начале апреля Чиж сообщала, что он весил 61 кг. По ее словам, тогда ускорился процесс кахексии, а также политик не мог передвигаться самостоятельно и наблюдалась высокая температура.

Президент Владимир Зеленский утверждает, что прямо сейчас Россия руками грузинских властей убивает гражданина Украины Михеила Саакашвили.

— Мы неоднократно призывали официальный Тбилиси остановить это издевательство и договориться о возвращении Саакашвили в Украину. Наши партнеры в координации с Украиной также предлагали различные опции спасения.

Глава государства подчеркнул, что поручил Министерству иностранных дел вызвать посла Грузии в Украине, выразить ему решительный протест и предложить покинуть Украину в течение 48 часов для проведения консультаций со своей столицей.

— В очередной раз призываю грузинские власти передать Украине гражданина Украины Михеила Саакашвили для необходимого лечения и ухода. И призываю наших партнеров — обратиться, не игнорировать эту ситуацию и спасти этого человека. Ни одна власть в Европе не имеет права казнить людей. Жизнь — это базовая европейская ценность, — утверждает Зеленский.

Фото: Дарья Чиж

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