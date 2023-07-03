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Світ
Юлія Захарченко, редакторка стрічки

Зеленський закликає Грузію повернути Саакашвілі Україні для лікування

Зеленський закликає Грузію повернути Саакашвілі Україні для лікування

Колишній президент Грузії та громадянин України Міхеіл Саакашвілі дистанційно долучився до судового засідання у Тбілісі.

Грузинська влада утримує його в ув’язненні з жовтня 2021 року. Журналісти помітили, що Саакашвілі продовжує худнути і через це має ще більші проблеми зі здоров’ям.

Про це заявила колишня прессекретарка Саакашвілі Дар’я Чиж. Вона опублікувала скриншоти з прямої трансляції судового засідання.

– Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії, – процитувала Чиж слова Саакашвілі під час засідання.

На оприлюднених кадрах можна помітити, що колишній президент Грузії, який нині перебуває в ув’язненні, досі продовжує худнути.

Наразі невідомо, скільки важить Саакашвілі, однак на початку квітня Чиж повідомляла, що він важив 61 кг. За її словами, тоді прискорився процес кахексії, а також політик не міг пересуватися самостійно та мав високу температуру.

Президент Володимир Зеленський стверджує, що просто зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

– Ми неодноразово закликали офіційний Тбілісі зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України. Наші партнери у координації з Україною також пропонували різні опції порятунку.

Глава держави наголосив, що доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

– Укотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Міхеіла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей. Життя – це базова європейська цінність, – стверджує Зеленський.

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Фото: Дар’я Чиж

В'язниця, Грузія, Міхеіл Саакашвілі, Схуднення, Україна-Грузія
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