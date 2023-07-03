Зеленський закликає Грузію повернути Саакашвілі Україні для лікування

Колишній президент Грузії та громадянин України Міхеіл Саакашвілі дистанційно долучився до судового засідання у Тбілісі.

Грузинська влада утримує його в ув’язненні з жовтня 2021 року. Журналісти помітили, що Саакашвілі продовжує худнути і через це має ще більші проблеми зі здоров’ям.

Про це заявила колишня прессекретарка Саакашвілі Дар’я Чиж. Вона опублікувала скриншоти з прямої трансляції судового засідання.

– Я можу бути фізично слабким, але я дуже сильний зсередини, я дуже сильний! Я не вчиняв злочину проти Грузії, – процитувала Чиж слова Саакашвілі під час засідання.

На оприлюднених кадрах можна помітити, що колишній президент Грузії, який нині перебуває в ув’язненні, досі продовжує худнути.

Наразі невідомо, скільки важить Саакашвілі, однак на початку квітня Чиж повідомляла, що він важив 61 кг. За її словами, тоді прискорився процес кахексії, а також політик не міг пересуватися самостійно та мав високу температуру.

Президент Володимир Зеленський стверджує, що просто зараз Росія руками грузинської влади вбиває громадянина України Міхеіла Саакашвілі.

– Ми неодноразово закликали офіційний Тбілісі зупинити це знущання та домовитися про повернення Саакашвілі до України. Наші партнери у координації з Україною також пропонували різні опції порятунку.

Глава держави наголосив, що доручив Міністерству закордонних справ викликати посла Грузії в Україні, висловити йому рішучий протест і запропонувати залишити Україну протягом 48 годин для проведення консультацій зі своєю столицею.

– Укотре закликаю грузинську владу передати Україні громадянина України Міхеіла Саакашвілі для необхідного лікування і догляду. І закликаю наших партнерів – звернутись, не ігнорувати цю ситуацію та врятувати цю людину. Жодна влада в Європі не має права страчувати людей. Життя – це базова європейська цінність, – стверджує Зеленський.

Фото: Дар’я Чиж

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