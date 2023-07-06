Германия планирует передать истребители Eurofighter Саудовской Аравии, а не Украине — СМИ
Германия намерена продать Саудовской Аравии десятки истребителей Eurofighter, о поставках которых давно просит Украина.
Об этом сообщает Bild со ссылкой на главу Европейского комитета в Бундестаге Антона Хофрайтера.
По его словам, правительство Германии планирует экспорт 48 истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.
— Мы не можем отказывать Украине, на которую напала Россия, в том или ином оружии, и в то же время давать современное оружие диктатурам и автократиям, — подчеркнул Хофрайтер.
Отмечается, что у Бундестага есть 138 боевых самолетов Eurofighter.
Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель четвертого поколения.
Разработан и выпускается международной компанией Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом компаний Alenia Aeronautica (Италия), BAE Systems (Великобритания) и Airbus (Европа).
Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что видит возможности для получения из Германии истребителей Eurofighter Typhoon в рамках так называемой авиационной коалиции.