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Валентина Чорна, редактор ленты

Германия планирует передать истребители Eurofighter Саудовской Аравии, а не Украине — СМИ

Германия планирует передать истребители Eurofighter Саудовской Аравии, а не Украине — СМИ
Фото: Getty Images

Германия намерена продать Саудовской Аравии десятки истребителей Eurofighter, о поставках которых давно просит Украина.

Об этом сообщает Bild со ссылкой на главу Европейского комитета в Бундестаге Антона Хофрайтера.

По его словам, правительство Германии планирует экспорт 48 истребителей Eurofighter в Саудовскую Аравию.

— Мы не можем отказывать Украине, на которую напала Россия, в том или ином оружии, и в то же время давать современное оружие диктатурам и автократиям, — подчеркнул Хофрайтер.

Отмечается, что у Бундестага есть 138 боевых самолетов Eurofighter.

Eurofighter Typhoon — многоцелевой истребитель четвертого поколения.

Разработан и выпускается международной компанией Eurofighter GmbH, созданной в 1986 году консорциумом компаний Alenia Aeronautica (Италия), BAE Systems (Великобритания) и Airbus (Европа).

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что видит возможности для получения из Германии истребителей Eurofighter Typhoon в рамках так называемой авиационной коалиции.

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Война в Украине, Истребители для Украины, Німеччина
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