Глава МИД Германии не одобрила поставки ВСУ кассетных снарядов
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что против передачи Украине кассетных боеприпасов. Так она ответила на вопрос журналистов в Вене.
По данным иностранных изданий, Бербок рассказала, что следила за сообщениями о возможной поставке Украине кассетных снарядов от правительства Соединенных Штатов Америки.
Глава МИД утверждает, что Германия является участницей конвенции, которая запрещает кассетные и другие боеприпасы.
Накануне иностранным журналистам стало известно, что президент США Джо Байден принял передачу кассетных боеприпасов Украине для защиты от полномасштабной российской агрессии.
В Пентагоне сообщили, что Украина может получить от США кассетные боеприпасы с низким коэффициентом неразрывных бомб. В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал хорошие новости из США, связанные с различными видами боеприпасов.
Источник: US News & World Report