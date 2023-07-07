Глава МИД Германии не одобрила поставки ВСУ кассетных снарядов

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что против передачи Украине кассетных боеприпасов. Так она ответила на вопрос журналистов в Вене.

По данным иностранных изданий, Бербок рассказала, что следила за сообщениями о возможной поставке Украине кассетных снарядов от правительства Соединенных Штатов Америки.

Глава МИД утверждает, что Германия является участницей конвенции, которая запрещает кассетные и другие боеприпасы.

Накануне иностранным журналистам стало известно, что президент США Джо Байден принял передачу кассетных боеприпасов Украине для защиты от полномасштабной российской агрессии.

В Пентагоне сообщили, что Украина может получить от США кассетные боеприпасы с низким коэффициентом неразрывных бомб. В тот же день министр обороны Украины Алексей Резников анонсировал хорошие новости из США, связанные с различными видами боеприпасов.

Источник: US News & World Report

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