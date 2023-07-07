Столтенберг рассказал, как НАТО будет реагировать в случае подрыва россиянами ЗАЭС

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уклонился от ответа на вопрос, как Североатлантический союз будет реагировать в случае подрыва россиянами Запорожской АЭС.

Это произошло на пресс-конференции в Брюсселе, посвященной подготовке к грядущему саммиту НАТО.

Один из журналистов спросил, будет ли авария или саботаж на Запорожской АЭС основанием для применения 5 статьи договора о коллективной обороне НАТО, если радиация с поврежденной АЭС доберется до территории одной из стран блока.

– В первую очередь нужно учитывать, что войны по своей природе опасны и непредсказуемы. Мы очень внимательно мониторим ситуацию вокруг Запорожской АЭС. Это большая проблема в зоне боевых действий. Россия несет особую ответственность. Лучшее послание НАТО и МАГАТЭ заключается в том, что Россия не должна атаковать украинцев с территории электростанции, они не должны атаковать саму станцию и должны отвести свои войска, – сказал Столтенберг.

Генсек также отметил, что НАТО приветствует участие МАГАТЭ в мониторинге ситуации на АЭС. Подчеркнув, что наблюдатели не нашли на станции признаков ее минирования россиянами.

Ранее Столтенберг заявил, что НАТО в Вильнюсе позволит укрепить политические отношения с Украиной и приблизить ее к членству в блоке.

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.