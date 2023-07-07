Очільниця МЗС Німеччини не схвалила постачання ЗСУ касетних снарядів

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що проти передавання Україні касетних боєприпасів. Так вона відповіла на запитання журналістів у Відні.

За даними іноземних видань, Бербок розповіла, що стежила за повідомленнями про можливе постачання Україні касетних снарядів від уряду Сполучених Штатів Америки.

Очільниця МЗС стверджує, що Німеччина є учасницею конвенції, яка забороняє касетні та інші боєприпаси.

Напередодні іноземним журналістам стало відомо, що президент США Джо Байден ухвалив передання касетних боєприпасів Україні для захисту від повномасштабної російської агресії.

У Пентагоні повідомили, що Україна може отримати від США касетні боєприпаси з низьким коефіцієнтом бомб, що не розриваються. Того самого дня міністр оборони України Олексій Резніков анонсував хороші новини зі США, пов’язані з різними видами боєприпасів.

Джерело: US News & World Report

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