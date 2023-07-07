Президент Чехии хочет начать переговоры о вступлении Украины в ЕС до конца 2023 года

Президент Чехии Петр Павел заявил, что будет прилагать усилия, чтобы до конца года начались переговоры о вступлении Украины в Европейский Союз.

Об этом Павел написал в Twitter.

— Мы также будем стремиться начать переговоры по вступлению Украины в ЕС до конца этого года, — подчеркнул Петр Павел.

По его словам, а еще в интересах Чехии, чтобы Украина, как только закончится война, начала переговоры о вступлении в НАТО. Это хорошо для чешской и европейской безопасности, региональной стабильности и экономического процветания.

Напомним, что вчера вечером президент Украины Владимир Зеленский приземлился в пражском аэропорту Рузине.

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