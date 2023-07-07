Укр Рус
Підтримати
Укр Рус
Популярні
Ігор Гуменюк підірвав себе і загинув: що сталося у Шевченківському суді Києва
Терміново
Нічна атака на Львів: четверо загиблих, під завалами ще є люди
Калібри спочатку летіли на Київ, а потім змінили траєкторію – Ігнат про удар по Львову
”Приліт” дрона у Підмосков’ї та вибухи у Новій Москві: що відомо про гучний ранок у РФ
Наймолодшій загиблій було 32 – Козицький про удар по Львову
Світ
Марта Бондаренко, редакторка стрічки

Президент Чехії хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року

президент Чехії Петр Павел
Фото: Getty Images

Президент Чехії Петр Павел заявив, що докладатиме зусиль, щоб до кінця року розпочалися переговори про вступ України до Європейського Союзу.

Про це Павел написав у Twitter.

– Ми також будемо прагнути розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця цього року, – наголосив Петр Павел.

За його словами, а ще в інтересах Чехії, щоб Україна, тільки-но закінчиться війна, почала переговори про вступ до НАТО. Це добре для чеської та європейської безпеки, регіональної стабільності та економічного процвітання.

Нагадаємо, що вчора ввечері президент України Володимир Зеленський приземлився в празькому аеропорту Рузине.

Читайте також
Просто потрібне запрошення: Зеленський озвучив очікування від саміту НАТО у Вільнюсі
Президент Чехії хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року

Петр Павел, Україна-ЄС, Україна-НАТО, Чехія
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Прямий ефір ICTV Live
Матеріали за темою
На саміті НАТО обговорять питання довгострокової безпеки України – Кірбі
Джон Кірбі
Просто потрібне запрошення: Зеленський озвучив очікування від саміту НАТО у Вільнюсі
Президент Чехії хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року
Зеленський після Болгарії вирушив до Чехії: у Празі його зустрів президент Петр Павел
Президент Чехії хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року
Запрошення до НАТО: Чернєв пояснив, якого сюрпризу чекає Україна від саміту у Вільнюсі
Єгор Чернєв
Білий дім наголосив на необхідності реформ в Україні для вступу в НАТО. В МЗС відповіли
Білий дім США
Відео
Наслідки екоциду для Чорного моря: наскільки небезпечно купатися в Одесі

Чорне море в Одесі закрите для купання: на узбережжі досі гниє очерет, принесений течією з Херсонщини. Проте на пляжах усе одно повно людей. Дехто навіть купається.

Олександра Ченкова
Новини Факти ICTV – випуск новин за 09:00 (07.07.2023)
Президент Чехії хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року
Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:30 (07.07.2023)
Президент Чехії хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року
Новини Факти ICTV – випуск новин за 08:00 (07.07.2023)
Президент Чехії хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року
Новини Факти ICTV – випуск новин за 07:30 (07.07.2023)
Президент Чехії хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року
Помилка в тексті
Помилка
Ми використовуємо cookies
Погоджуюсь