Марта Бондаренко, редакторка стрічки
Президент Чехії хоче розпочати переговори про вступ України в ЄС до кінця 2023 року
Президент Чехії Петр Павел заявив, що докладатиме зусиль, щоб до кінця року розпочалися переговори про вступ України до Європейського Союзу.
Про це Павел написав у Twitter.
– Ми також будемо прагнути розпочати переговори щодо вступу України до ЄС до кінця цього року, – наголосив Петр Павел.
За його словами, а ще в інтересах Чехії, щоб Україна, тільки-но закінчиться війна, почала переговори про вступ до НАТО. Це добре для чеської та європейської безпеки, регіональної стабільності та економічного процвітання.
Нагадаємо, що вчора ввечері президент України Володимир Зеленський приземлився в празькому аеропорту Рузине.
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