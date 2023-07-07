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Марія Степанюк, редактор стрічки, журналіст, оглядач

Президент Литви не виключає можливості застосування права вето на саміті НАТО

Гітанас Наусєда
Фото: Офіс президента

Президент Литви Гітанас Науседа не виключає можливості накладання вето на текст декларації Вільнюського саміту НАТО.

За його словами, це станеться, якщо запропоновані рішення і формулювання не відповідатимуть інтересам Литви.

— Якщо він буде відповідати, я не буду накладати (вето, – Ред.), але якщо не буде відповідати, то я це зроблю. Я, звичайно, нікому не обіцяв, що буду поводитися відповідно до правил хорошого тону. Іноді етикет доводиться порушувати, але для цього повинна бути серйозна причина, – сказав Науседа в інтерв’ю телеканалу LRT.

Науседа зазначив, що йдеться про серйозні питання, які пов’язані з безпекою Литви.

— Якщо якісь речі заважають інтересам нашої безпеки, навіть той факт, що ми є господарями заходу, не позбавляє нас права підняти це питання набагато серйозніше, – сказав він.

Саміт Організації північноатлантичного договору відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Очікується, що у ньому візьмуть участь 40-50 іноземних делегацій (до 3 тис. гостей) та близько 2 тис. представників неурядових організацій і міжнародних ЗМІ.

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Джерело: LRT

Литва, НАТО, Саміт НАТО
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