Президент Литви не виключає можливості застосування права вето на саміті НАТО
Президент Литви Гітанас Науседа не виключає можливості накладання вето на текст декларації Вільнюського саміту НАТО.
За його словами, це станеться, якщо запропоновані рішення і формулювання не відповідатимуть інтересам Литви.
— Якщо він буде відповідати, я не буду накладати (вето, – Ред.), але якщо не буде відповідати, то я це зроблю. Я, звичайно, нікому не обіцяв, що буду поводитися відповідно до правил хорошого тону. Іноді етикет доводиться порушувати, але для цього повинна бути серйозна причина, – сказав Науседа в інтерв’ю телеканалу LRT.
Науседа зазначив, що йдеться про серйозні питання, які пов’язані з безпекою Литви.
— Якщо якісь речі заважають інтересам нашої безпеки, навіть той факт, що ми є господарями заходу, не позбавляє нас права підняти це питання набагато серйозніше, – сказав він.
Саміт Організації північноатлантичного договору відбудеться у Вільнюсі 11-12 липня. Очікується, що у ньому візьмуть участь 40-50 іноземних делегацій (до 3 тис. гостей) та близько 2 тис. представників неурядових організацій і міжнародних ЗМІ.
Джерело: LRT