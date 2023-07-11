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Bloomberg узнал проект гарантий безопасности для Украины от НАТО и Большой семерки

НАТО
Фото: Depositphotos

Группа Большой семерки, ключевые союзники Украины, готовы начать переговоры с Киевом о гарантиях двусторонних обязательств в сфере безопасности.

Декларация, направленная на предоставление Украине долгосрочных гарантий безопасности, пока находится на стадии обсуждения, и ее содержание еще может измениться до того, как она будет объявлена.

США и другие страны-участницы НАТО будут помогать Украине современной военной техникой в воздухе, на суше и на море, уделяя первоочередное внимание системам ПВО, артиллерии, дальнобойным средствам и бронетехнике, сообщают источники. НАТО сейчас нацелена на наращивание обороноспособности Украины.

Союзники Киева также будут поддерживать развитие оборонной промышленности Украины, обучать украинских военнослужащих, обмениваться разведывательной информацией и укреплять киберзащиту.

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Украина уже получает такую же поддержку, но гарантии будут направлены на ее расширение и создание более устойчивой основы для сдерживания будущих атак.

Лидеры стран Большой семерки обязуются незамедлительно провести консультации с Украиной для предотвращения новой российской агрессии. А в промежуточный период союзники продолжат оказывать Украине финансовую поддержку.

Украина же обязуется продолжить реформы, в том числе в правоохранительных органах, судебной системе, экономике, а также в сфере безопасности и обороны.

Союзники Киева по G7 также обязуются продолжать блокировать суверенные активы России до тех пор, пока Москва не заплатит за нанесенный ущерб, и будут продолжать привлекать Россию к ответственности за военные преступления. Другие страны также могут присоединиться к этим обязательствам.

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По словам президента Румынии Клауса Йоханниса, гарантии безопасности обсуждаются и в других странах, не входящих в G7. Эти гарантии относятся не только к нынешней ситуации, но и к послевоенному восстановлению Украины.

Параллельно с этим Европейский Союз намерен увеличить долгосрочное финансирование Европейского фонда мира — программы для поставок оружия и военной техники в Украину. Также ЕС будет поддерживать вступление Украины в ЕС и связанные с этим реформы, добавил собеседник.

Источник: Bloomberg
Война в Украине, Велика сімка, Украина-НАТО
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В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.

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