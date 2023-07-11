Bloomberg дізнався проєкт гарантій безпеки для України від НАТО та Великої сімки

Група Великої сімки, ключові союзники України, готова почати переговори з Києвом про гарантії двосторонніх зобов’язань у сфері безпеки.

Декларація поки що перебуває на стадії обговорення, і зміст ще може змінитися до того, як її оголосять.

США та інші країни-учасниці НАТО допомагатимуть Україні сучасною військовою технікою в повітрі, на суходолі та на морі, приділяючи першочергову увагу системам ППО, артилерії, далекобійним засобам і бронетехніці, повідомляють джерела. НАТО зараз націлена на нарощування обороноздатності України.

Союзники Києва також підтримуватимуть розвиток оборонної промисловості України, навчатимуть українських військовослужбовців, обмінюватимуться розвідувальною інформацією і зміцнюватимуть кіберзахист.

Україна вже отримує таку саму підтримку, але гарантії будуть спрямовані на її розширення і створення більш стійкої основи для стримування майбутніх атак.

Лідери країн Великої сімки зобов’язуються негайно провести консультації з Україною для запобігання новій російській агресії. А в проміжний період союзники продовжать надавати Україні фінансову підтримку.

Україна ж зобов’язується продовжити реформи, зокрема в правоохоронних органах, судовій системі, економіці, а також у сфері безпеки та оборони.

Союзники Києва по G7 також зобов’язуються продовжувати блокувати суверенні активи Росії доти, доки Москва не заплатить за завдані збитки, і продовжуватимуть притягувати Росію до відповідальності за воєнні злочини. Інші країни також можуть приєднатися до цих зобов’язань.

За словами президента Румунії Клауса Йоганніса, гарантії безпеки обговорюють і в інших країнах, що не входять до G7. Ці гарантії стосуються не тільки нинішньої ситуації, а й післявоєнного відновлення України.

Паралельно з цим Європейський Союз має намір збільшити довгострокове фінансування Європейського фонду миру – програми для поставок зброї та військової техніки в Україну. Також ЄС буде підтримувати вступ України до ЄС і пов’язані з цим реформи, додав співрозмовник.

Джерело : Bloomberg

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