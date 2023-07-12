Польша может отправить своих военных в Украину: Дуда назвал условия
Президент Польши Анджей Дуда не исключает размещения польских войск в Украине в случае прекращения боевых действий с Россией.
Об этом он заявил в интервью изданию Bild.
По словам Дуды, все зависит от того, какие договоренности будут достигнуты.
Если Украина выберет мирные переговоры с Россией, будет принято решение о миротворческой операции, и Запад будет уверен в соблюдении режима прекращения огня, то Польша примет участие в такой миссии.
— Если это решение НАТО, то, как ответственный член, мы поддержим его, — заявил президент Польши.
А еще, по словам Дуды, в интересах Польши, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО, ведь у нее сильная армия с большим опытом.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились о координации действий накануне саммита НАТО.
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк