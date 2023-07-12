Польша может отправить своих военных в Украину: Дуда назвал условия

Президент Польши Анджей Дуда не исключает размещения польских войск в Украине в случае прекращения боевых действий с Россией.

Об этом он заявил в интервью изданию Bild.

По словам Дуды, все зависит от того, какие договоренности будут достигнуты.

Если Украина выберет мирные переговоры с Россией, будет принято решение о миротворческой операции, и Запад будет уверен в соблюдении режима прекращения огня, то Польша примет участие в такой миссии.

— Если это решение НАТО, то, как ответственный член, мы поддержим его, — заявил президент Польши.

А еще, по словам Дуды, в интересах Польши, чтобы Украина как можно быстрее вступила в НАТО, ведь у нее сильная армия с большим опытом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский и президент Польши Анджей Дуда договорились о координации действий накануне саммита НАТО.

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