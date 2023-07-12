Польща може відправити своїх військових в Україну: Дуда назвав умови

Президент Польщі Анджей Дуда не виключає розміщення польських військ в Україні після припинення бойових дій із Росією.

Про це він заявив в інтерв’ю виданню Bild.

За словами Дуди, все залежить від того, яких домовленостей буде досягнуто.

Якщо Україна вибере мирні переговори з Росією, буде ухвалено рішення про миротворчу операцію, і Захід буде впевнений у дотриманні режиму припинення вогню, то Польща візьме участь у такій місії.

– Якщо це рішення НАТО, то, як відповідальний член, ми підтримаємо його, – заявив президент Польщі.

А ще, за словами Дуди, в інтересах Польщі, щоб Україна якнайшвидше вступила до НАТО, адже в неї сильна армія з великим досвідом.

Раніше президент України Володимир Зеленський та президент Польщі Анджей Дуда домовилися про координацію дій напередодні саміту НАТО.

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