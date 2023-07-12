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Валентина Летяк, редакторка стрічки

Норвегія передасть Україні ще 1000 мікродронів Black Hornet

Black Hornet
Фото: Getty Images

Норвегія передає Україні 1000 нових комплектів безпілотних літальних апаратів типу Black Hornet, які призначені для розвідки і визначення цілей на малих відстанях.

Про це повідомив міністр оборони Норвегії Бьорн Арильд Грам.

За його словами, українська влада попросила передати цей вид техніки для використання в боротьбі з російським вторгненням.

– Дрон, розроблений норвезькою компанією Teledyne FLIR, є лідером світового ринку. Безпілотник використовується для розвідки та ідентифікації цілей. Він простий в експлуатації, надійний у будь-яких умовах, його важко виявити, і він особливо добре підходить для ведення бою в міських умовах, – зазначив Грам.

Дрон Black Hornet важить 32 грами. З моменту запуску у 2007 році понад 14 тис. таких БпЛА в різних версіях доставили більше ніж 40 клієнтам по всьому світу, з яких США є найбільшим покупцем.

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Йонас Гар Стере

Джерело: regjeringen.no

Безпілотники, Війна в Україні, Дрони, Міноборони, Норвегія, Російська агресія
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