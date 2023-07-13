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Мария Степанюк, редактор ленты, журналист, обозреватель

Швеция упростит и ускорит поставки оружия в Украину — подписано соглашение

Кулеба, Йонсон, Резніков

Швеция “упростит и ускорит” поставки оборонных материалов в Украину. Соглашение было подписано во время саммита НАТО в Вильнюсе.

Со стороны официального Стокгольма его подписали министр обороны Пол Йонсон и гендиректор Администрации оборонных материальных средств Гьоран Мортенссон. Со стороны Украины — глава МИД Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.

Об этом говорится в заявлении правительства Швеции, опубликованном в четверг, 13 июля.

— Соглашение дает возможность Швеции и Украине обмениваться конфиденциальной информацией, касающейся, например, испытательных полетов JAS Gripen или военной техники, — добавили в правительстве.

Отмечается, что Шведская администрация оборонных материалов (FMV) также заключает соглашение с Украиной. Это соглашение позволит Украине закупать оборонные материалы непосредственно у промышленности со значительно более короткими сроками доставки.

Министр обороны Швеции Йонсон подчеркнул, что Стокгольм будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется для победы в войне, восстановления свободы и восстановления страны.

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Источник: Правительство Швеции

Фото: Минобороны Швеции

Дмитрий Кулеба, Алексей Резников, Украина, Швеция
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