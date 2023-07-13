Швеция упростит и ускорит поставки оружия в Украину — подписано соглашение
Швеция “упростит и ускорит” поставки оборонных материалов в Украину. Соглашение было подписано во время саммита НАТО в Вильнюсе.
Со стороны официального Стокгольма его подписали министр обороны Пол Йонсон и гендиректор Администрации оборонных материальных средств Гьоран Мортенссон. Со стороны Украины — глава МИД Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников.
Об этом говорится в заявлении правительства Швеции, опубликованном в четверг, 13 июля.
— Соглашение дает возможность Швеции и Украине обмениваться конфиденциальной информацией, касающейся, например, испытательных полетов JAS Gripen или военной техники, — добавили в правительстве.
Отмечается, что Шведская администрация оборонных материалов (FMV) также заключает соглашение с Украиной. Это соглашение позволит Украине закупать оборонные материалы непосредственно у промышленности со значительно более короткими сроками доставки.
Министр обороны Швеции Йонсон подчеркнул, что Стокгольм будет поддерживать Киев столько, сколько потребуется для победы в войне, восстановления свободы и восстановления страны.
Источник: Правительство Швеции
Фото: Минобороны Швеции
В начале полномасштабного вторжения в Украину, по соображениям безопасности, приостановили обязательное электронное декларирование государственных служащих, депутатов, судей и других должностных лиц. Также закрыли реестр деклараций и приостановили функции НАПК.Василий Сафьянюк