Швеція спростить і прискорить постачання зброї в Україну – підписано угоду
Швеція “спростить і прискорить” постачання оборонних матеріалів в Україну. Угоду було підписано під час саміту НАТО у Вільнюсі.
З боку офіційного Стокгольма її підписали міністр оборони Пол Йонсон і гендиректор Адміністрації оборонних матеріальних засобів Гьоран Мортенссон. З боку України – глава МЗС Дмитро Кулеба та міністр оборони Олексій Резніков.
Про це йдеться у заяві уряду Швеції, опублікованій у четвер, 13 липня.
– Угода дає можливість Швеції та Україні обмінюватися конфіденційною інформацією, що стосується, наприклад, випробувальних польотів JAS Gripen або військової техніки, – додали в уряді.
Зазначається, що Шведська адміністрація оборонних матеріалів (FMV) також укладає угоду з Україною. Ця угода дозволить Україні закуповувати оборонні матеріали безпосередньо у промисловості зі значно коротшими термінами доставки.
Міністр оборони Швеції Йонсон наголосив, що Стокгольм підтримуватиме Київ стільки, скільки буде потрібно для перемоги у війні, відновлення свободи і відбудови країни.
Джерело: Уряд Швеції
Фото: Міноборони Швеції
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