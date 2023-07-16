Министр обороны Британии подтвердил свою будущую отставку

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес объявил, что он уйдет из правительства при ближайших перестановках в Кабинете министров и не будет участвовать в следующих выборах.

Слухи о своей отставке он подтвердил в интервью газете The Times.

Уоллес заявил, что “не будет выставлять свою кандидатуру в следующий раз”, но исключил возможность “преждевременного” ухода из парламента и вынуждения Риши Сунака участвовать в очередных дополнительных выборах.

— Я начал заниматься политикой в шотландском парламенте в 1999 году. Это 24 года, — сказал он.

Уоллес занимает пост министра обороны с июля 2019 г., до этого с 2016 г. он был министром по безопасности и экономическим преступлениям.

Говоря о нагрузках и обязанностях по обеспечению безопасности на посту министра с 2016 года, он отметил, что “провел более семи лет с тремя телефонами у кровати”.

В интервью Уоллес заявил, что сообщил премьер-министру о своем намерении уйти в отставку 16 июня и планировал сделать это летом.

Однако, по его словам, он был вынужден публично подтвердить свои планы раньше времени после того, как кто-то из членов правительства сообщил, что он рассматривает возможность ухода.

В качестве явного предупреждения Риши Сунаку по поводу расходов на оборону он отметил, что премьер-министр взял на себя обязательство тратить на оборону 2,5% ВВП, “хотя и без указания даты”.

Он сказал, что его больше всего беспокоят угрозы безопасности, исходящие от России и экспансионистского Китая, а также потенциальное “возрождение Изиды или Аль-Каиды в Африке”.

— К концу десятилетия мир станет гораздо более небезопасным, более неуверенным. Я думаю, что мы окажемся втянутыми в конфликт. Независимо от того, будет ли это холодный или горячий конфликт, я думаю, что мы окажемся в сложном положении, — сказал он.

В отношении России он предупредил, что “если Путин проиграет в Украине, он будет глубоко уязвлен”.

— У него все еще есть военно-воздушные силы, у него все еще есть военно-морской флот, и мы видим, что его флот совершает довольно агрессивные маневры. Путин еще не закончил с нами. В ближайшие три-четыре года он может еще пошалить, — сказал Уоллес.

Также министр обороны Британии заявил, что гордится тем, что ему удалось договориться об увеличении бюджета Министерства обороны на “£24 млрд”, а также о “реформе оборонного ведомства и инвестициях в модернизацию армии”.

— Я возглавил министерство, которое 30 лет подвергалось сокращениям, и признал, что все правительство занимается здравоохранением и образованием, а оборона — это просто дискреционные расходы. Я надеюсь, что за последние четыре года мне удалось добиться действительно новых денег и победить в споре о том, что оборона — это главное, — сказал он.

Перед этим издание The Times писало, что Бен Уоллес планирует уход с должности осенью.

Ранее Уоллес стал объектом горячих дискуссий после заявлений о том, что Великобритания “не Amazon” и людям не хватает благодарности, говоря об Украине и президенте Владимире Зеленском.

В ответ на это в социальных сетях украинцы “засыпали” министра обороны Британии словами благодарности, часто в саркастичной и язвительной манере. Президент Зеленский в ответ сказал, что Украина всегда была благодарна Британии за помощь, о чем неоднократно публично говорилось.

Премьер Британии Риши Сунак дистанцировался от слов Уоллеса, заявив, что Украина защищается и что она всегда благодарна за помощь.

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