Министр обороны Британии осенью может уйти с должности — The Times

Бен Уоллес рассматривает возможность ухода из правительства осенью после четырех лет работы на посту министра обороны.

Об этом сообщает британское издание The Times.

Премьер Риши Сунак готовится к перестановкам в своей команде, пытаясь перезагрузить правительство перед следующими выборами.

53-летний Уоллес считает, что его пребывание на посту министра обороны подходит к концу, и сейчас ему предстоит решить, уходить ли из правительства.

Бен Уоллес занимал этот пост при трех премьер-министрах и помогал Украине с самого начала полномасштабной войны.

Уоллес также был одним из кандидатов на должность генсека НАТО. Однако Риши Сунаку не удалось убедить американского президента Джо Байдена согласовать именно Уоллеса.

Избирательный округ Уайр и Престон Норт, в котором Уоллес баллотировался, фактически ликвидируется на всеобщих выборах, и Уоллес не предпринимал никаких попыток стать кандидатом от консерваторов на другом округе.

Уоллес, похоже, рассматривает возможность полного ухода из политики, пишет The Times.

Высокопоставленный источник в правительстве сказал: Эти перестановки связаны с будущим и с тем, что Риши представит общественности более свежую команду перед выборами.

Сунак, скорее всего, захочет заменить Уоллеса на лояльного к нему человека. Наиболее вероятным претендентом считается Джон Глен, главный секретарь Казначейства.

Также рассматриваются кандидатуры Тома Тугендхата, министра безопасности, и Энн-Мари Тревельян, министра иностранных дел. Ожидается, что Сунак сохранит большинство членов своей команды.

Ранее слова Бена Уоллеса, что Великобритания “не Amazon” и что люди бы хотели видеть благодарность, в адрес Владимира Зеленского вызвали полемику.

Президент Зеленский в ответ заявил, что Украина всегда благодарна и что он не понял, как еще должен выразить слова благодарности.

Риши Сунак дистанцировался от слов Уоллеса, заявив, что Украина защищается и что она всегда благодарна за помощь.

Источник : The Times

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